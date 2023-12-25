Все разделы
Укр / Рус

Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии

Понедельник, 25 декабря 2023, 13:27 - Лия Ильченко

По состоянию на 25 декабря в Украине не наблюдается дефицита электроэнергии, в то же время на запрос Польши Украина приняла избыток электроэнергии объемом 3050 МВт-ч.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"В эти сутки на запрос польской стороны, у которой возникли излишки электроэнергии, Украина приняла электроэнергию в объеме 3050 МВт-ч", - говорится в сообщении.

В то же время дефицита электроэнергии в Украине нет. Планируется только коммерческий импорт электроэнергии.

Реклама:

"Потребности потребителей покрываются внутренней генерацией. Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - отмечают в Минэнерго.

Также сообщается, что из краткосрочного ремонта в работу введен блок ТЭС, одновременно в аварийный ремонт выведен другой блок ТЭС.

В результате обстрелов обесточена линия ВЛ 110 кВ в Донецкой области. В результате без напряжения две шахты, на поверхность выведены 5 работников. Также без света бытовые потребители города-спутника.

Реклама:

Импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 18 787 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.

Минэнергетики электроэнергия
Реклама:
Материалы по теме
Фонд поддержки энергетики Украины: объем взносов достиг более 390 миллионов евро 13 декабря 2023, 19:20
В результате ночной атаки на Киев повреждены объекты энергосетей - Минэнерго 11 декабря 2023, 14:57
Вследствие непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 455 населенных пунктов 10 декабря 2023, 15:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте