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Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график

Понедельник, 25 декабря 2023, 11:00 - Лия Ильченко

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановые проверки налогоплательщиков.

Соответствующий план-график ГНСУ обнародовала на своем веб-сайте.

План-график на 2024 год состоит из четырех разделов:

  • Разделы "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц" и "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" содержат перечень 2172 субъектов.
  • Раздел "Документальные плановые проверки физических лиц" насчитывает 914 лиц, которых в следующем году планирует посетить с визитом ГНС.
  • Раздел "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" содержит перечень 156 проверок.

Всего в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановые проверки.

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Для сравнения - в начале 2023 года в плане-графике проверок было 4014 предприятий и предпринимателей.

Напоминаем:

8 декабря 2023 года вступил в силу закон об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Им расширены критерии отбора налогоплательщиков для плановых проверок. Физлиц-"единщиков" I и II групп проверки пока не коснутся.

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налоги ГНС
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