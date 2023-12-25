Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя

Кабинет Министров Украины назначил Янину Кривду исполняющей обязанности председателя Государственного агентства резерва.

Соответствующее распоряжение правительства №1175-р опубликовано на "Правительственном портале".

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей председателя Государственного агентства резерва Украины на заместителя председателя указанного агентства Кривду Янину Владимировну", - говорится в распоряжении.

О Янине Кривде известно, что в начале декабря 2023 года ее кандидатура рассматривалась на должность заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

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До этого она была исполняющей обязанности руководителя Государственной организации "Комбинат "Треугольник" Государственного агентства резерва Украины, которая сейчас находится в процессе ликвидации.

Напоминаем:

Ранее Кабмин уволил с должности заместителя председателя Госрезерва Дмитрия Бабака, который также был и.о. главы агентства.

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