Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Кабинет Министров Украины назначил Янину Кривду исполняющей обязанности председателя Государственного агентства резерва.
Соответствующее распоряжение правительства №1175-р опубликовано на "Правительственном портале".
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей председателя Государственного агентства резерва Украины на заместителя председателя указанного агентства Кривду Янину Владимировну", - говорится в распоряжении.
О Янине Кривде известно, что в начале декабря 2023 года ее кандидатура рассматривалась на должность заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.
До этого она была исполняющей обязанности руководителя Государственной организации "Комбинат "Треугольник" Государственного агентства резерва Украины, которая сейчас находится в процессе ликвидации.
Напоминаем:
Ранее Кабмин уволил с должности заместителя председателя Госрезерва Дмитрия Бабака, который также был и.о. главы агентства.