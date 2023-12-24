Китай понес убытки на 75 миллионов долларов в результате землетрясения

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В результате сильнейшего с 2014 года землетрясения, северо-западная провинция Китая потеряла около 532 млн юаней (74,6 млн долл).

Об этом сообщает Bloomberg

От землетрясения магнитудой 6,2 балла погибло 148 человек, 781 человек был ранен.

Как отмечают, почти на 49 млн долл пострадало животноводство и на более чем 14 млн долл - растениеводство. Как ожидается, землетрясение нанесет еще больше убытков одному из беднейших регионов КНР - Ганьсу.

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Напомним:

По меньшей мере 116, по другим данным 118, человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Китая; спасательные команды продолжают поиск людей под завалами при минусовой температуре.