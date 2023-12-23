Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor

Семья российского подсанкционного миллиардера, генерального директора ПАО "КамАЗ" Сергея Когогина свободно передвигаются по странам Европейского Союза и помогают налаживать поставки необходимых деталей для российского производителя "КамАЗ".

Об этом говорится в расследовании Trap Aggressor от ОО "StateWatch".

По данным торговых баз, австрийская PowerLine Automotive GmbH поставляет запчасти и сырье европейского производства российским ООО "Турбо Кинг" и ООО "НПО "Ростар" (под санкциями Украины). Только за 2023 г. австрийцы поставили продукции на более 2,5 млн долларов для "Турбо Кинг" и еще почти на 250 тыс. долларов для "НПО "Ростар".

Сергей Когогин не только российский миллиардер, но и активный сторонник Владимира Путина и войны России против Украины. С 1999 года он входил в совет директоров "Камаза", а в 2018 году Когогин был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах в Россию. В 2022 году получил орден "За заслуги перед Отечеством".

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Сергей Когогин находится под санкциями Украины, США, Великобритании и Канады. При этом, Евросоюз санкции на Когогина не накладывал. Дочь гендиректора "Камаза", Татьяна Когогина долгое время проживала в Австрии. Ее муж, Дмитрий Курамшин до 2015 года был генеральным директором совместного российско-австрийского предприятия "Кран центр "КАМАЗ"

Как отмечается, ПАО "КамАЗ", вероятно, использует связанные с Татьяной Когогиной и Дмитрием Курамшиным компании для организации импортных поставок в обход существующих санкционных ограничений.

"В 2021-2023 годах Татьяна Когогина работала в PowerLine Handels GmbH, о чем отмечает на своей странице в Linkedin. Компания работает в сфере торговли комплектующими для грузовых автомобилей. Так же, на этом австрийском предприятии до сих пор работает экс-сотрудник ПАО "КАМАЗ" Игорь Подворный. Управляющим директором PowerLine Handels GmbH является Артем Мартиросян, который также связан с несколькими другими компаниями в Австрии, среди которых: PowerLine Transmission GmbH, PowerLine Automotive GmbH", - говорится в расследовании.

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Компании группы PowerLine напрямую или через посредников поставляют товары и сырье в РФ, в том числе для ПАО "КАМАЗ".

Напомним:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций из-за позиции Австрии.