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Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия

Пятница, 22 декабря 2023, 19:38 - Игорь Пилипив
 
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Кабинет министров на период военного положения запретил приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно принятым изменениям, которые Кабмин внес на заседании 22 декабря, во время военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения (отмены) приватизация государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий не будет проводиться. 

Соответствующие изменения были внесены в постановление КМУ от 23 августа 2022 года № 952 и от 6 декабря 2022 года № 136. 

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В министерстве добавляют, что территории боевых действий определяются согласно перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Этот перечень утвержден приказом минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309 и периодически обновляется.

Экономическая правда.

правительство приватизация война
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