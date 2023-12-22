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Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями

Пятница, 22 декабря 2023, 19:17 - Игорь Пилипив

Производитель электрокаров компания Tesla отзывает более 120 тыс Model S и X в США из-за проблемы, которая может привести к тому, что во время аварии незапертые двери откроются.

Об этом сообщает Engadget.

Это уже второй крупный отзыв электромобилей за последние несколько недель. На этот раз компания отзывает 120 423 автомобиля Model S и X, изготовленные в период с 2021 по 2023 год, из-за проблемы, которая может привести к тому, что во время аварии незапертые двери откроются. 

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), это увеличивает риск травмирования и означает, что электромобили не соответствуют федеральным нормам безопасности.

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Издание добавляет, что Tesla уже выпустил бесплатное обновление для решения проблемы, а письма-уведомления владельцам, как ожидается, будут разосланы в феврале.

Напомним:

Компания Tesla отзовет около 2 миллионов электромобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с системой автопилота.

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