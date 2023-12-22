В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы

С 4 января в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы.

Об этом напоминает Минагрополитики.

"Субъекты хозяйствования, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах и задекларировали право на это путем подачи соответствующей электронной декларации, смогут приступить к аукционным торгам", - говорится в сообщении.

Первоначально будут организовываться аукционы, которые максимально будут учитывать сезонность вылова того или иного вида водных биоресурсов.

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В частности, с 4 января на "Прозорро. Продажи" будут проведены аукционные торги на промышленный вылов водных биоресурсов в 2024 году.

Информацию о лотах, даты объявлений и проведения аукционов и т.д. будут публиковать на информационных ресурсах Госрыбагентства и в государственной системе "Прозорро. Продажи".