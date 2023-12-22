В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы

Кабинет Министров расширил программу доступной ипотеки "еОселя" на частные жилые дома и таунхаусы.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

"Правительство внесло изменения в программу предоставления льготных ипотечных кредитов "еОселя". В частности, участники программы смогут покупать не только квартиры, но и жилые дома (таунхаусы)", - говорится в сообщении.

При покупке жилых домов, исключением будут дачные и садовые дома, или дома построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.

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Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе "еОселя" при покупке домов.

Нормативная площадь жилого дома, предоставляемого для семьи из одного человека (одинокий человек), составит не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи. То есть семья из трех человек сможет получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв. метров.

Кроме того, было приведено к реалиям рынка предельную стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте.

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Так, уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Коэффициент отношения к опосредованной стоимости строительства одного квадратного метра изменен с 2,5 до 2. В то же время был увеличен с 1 до 1,7 коэффициент для населенных пунктов имеющих население менее 100 тысяч.

"Это повышает социальную направленность программы", - говорится в сообщении.

Еще одно изменение касается ветеранов, погибших и тех, кто получил инвалидность вследствие войны, а также членов их семей.

Для этих категорий будет действовать разрешение на приобретение квартиры в многоквартирном доме, принятом в эксплуатацию ранее чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в г. Киеве или в областном центре, и без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах.

Кроме того, правительственное постановление также уточняет понятие "военные риски", предусматривает возможности страхования жилья по цене приобретения, и вводит ограничения возможности повторного участия граждан в программе "еОселя".

"Также, постановление вносит изменения по установлению возможности оплаты получателем компенсации разницы, превышающей размер денежной суммы, указанной в жилищном сертификате, за свой счет или за счет кредитных средств. Этот механизм будет применяться в случае, когда жилье будет покупаться с использованием жилищного сертификата по программе "еВідновлення"", - говорится в сообщении.