В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься

В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка – два в Хмельницкой области и один – во Львоской.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 22 декабря, передает пресс-служба Минэкономики.

Так, в реестр индустриальных (промышленных) парков внесли парк "КРАСИЛОВ ТЕХНОПОРТ", создание которого инициировало АО "Красиловский машиностроительный завод".

Согласно концепции парка на площади 10,146 га будет создано около 500 рабочих мест в промышленном кластере по металлообработке и изготовлению металлических изделий. В парк планируют инвестировать 87 миллионов гривен, а также предполагается привлечение инвестиций управляющей компании, резидентов парка (в собственное производство), частное финансирование проекта.

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В частности, по результатам переговоров готовность инвестировать в предприятия парка подтвердили инвесторы из Польши, Германии, Турции. Общая сумма предварительно подтвержденных инвестиций – 555 млн грн. Еще 70 млн грн ожидается от предприятий МПБ, которые будут помогать с изготовлением деталей для производств крупных инвесторов.

Также в реестр внесли индустриальный парк "Углеродно-нейтральный ЭКО АГРО ХАБ Подолья "Городок". На территории Городокского городского территориального общества Хмельницкой области на обустройство парка выделено 50,1856 га земли.

Парк будет специализироваться на агропереработке, а именно производстве масла и животных жиров, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, готовых кормов для животных и т.д.

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Кроме того, на мощностях парка планируется производить большинство электроэнергии, необходимой для обеспечения работы размещенных там предприятий. Создание парка обеспечит работой около 480 жителей общины.

Третьим индустриальным парком, который внесли в реестр, стал парк "ЯДРО ИНДАСТРИ" в Дрогобыче Львовской области. Создание парка инициировало ООО Фасад-Запад, которое планирует инвестировать в развитие более 561 млн грн.

На площади 10,0036 га будет создано около 500 рабочих мест в промышленном кластере, одним из ключевых видов производства которого планируется произвести производство окон. Также на территории парка будут размещаться предприятия по производству строительных материалов из глины, продукции из фарфора и керамики; производства цемента, извести и гипсовой смеси и изделий из этих материалов, обработки и отделки камня и т.д.

Общая сумма инвестиций, готовых вложить компании из США и Испании, украинские малые и средние предприятия, планируется на уровне 270 млн грн.

С учетом принятых сегодня Правительством решений в Реестр индустриальных (промышленных) парков включено 73 парка.

Экономическая правда