Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"

Мэр Киева Виталий Кличко поручил сформировать в сжатые сроки новый состав наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой".

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, новые члены руководства компании должны разработать стратегический план стабилизации компании.

"Обновленные структуры должны безотлагательно, как только будут избраны или назначены, разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия и его дальнейшей деятельности. А также - наладить эффективную коммуникацию и дальнейшую работу с инвесторами", - отметил Кличко.

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"Ключевая задача - чтобы интересы инвесторов были соблюдены и обновленное предприятие выполнило свои обязательства перед ними", - добавил он.

Напоминаем:

20 декабря, после отчета временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности "Киевгорстроя", глава компании Игорь Кушнир заявил, что уходит с должности председателя правления - президента. Эту должность Кушнир занимал 12 лет.

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При этом, как сообщала депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная, до сих пор остаются недостроенными 16 "укрбудовских" объектов, которые передали "Киевгорстрою", а также значительная часть объектов самого "Киевгорстроя".

Невыполненные обязательства "Киевгорстроя" составляют 6,5 млрд.

"Члены ТКК загадочным образом не нашли причины появления невыполненных обязательств на сумму в 6,5 млрд, не поняли, как долги возникли и чья неэффективная работа к этому привела", - отметила депутат.

"И это уже не первая попытка переложить ответственность президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира и членов наблюдательного совета компании-застройщика на кого-то другого", - подчеркнула она.

По информации депутата, на сегодня расходы на погашение долгов и достройку долгостроев "Киевгорстроя" хотят переложить на государственный бюджет и вытребовать у центральной власти 2,28 миллиарда гривен.

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