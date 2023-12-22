Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов

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Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для арестованного олигарха Игоря Коломойского на 300 миллионов гривен.

Решение объявила председатель коллегии судей Татьяна Кагановская вечером 21 декабря, передает liga.net.

Срок содержания под стражей Коломойского был оставлен без изменений – до 26 января включительно.

"Продлить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2024 года включительно. Определить Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в размере 2,7 млрд грн", – говорится в решении суда.

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Предыдущий раз размер залога был уменьшен с 3,9 млрд грн до 3 млрд грн 16 ноября.

Напоминаем:

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

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2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.