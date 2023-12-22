На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения

22 декабря на левом берегу столицы вышли в рейс новые современные трамваи отечественного производства "Татра-Юг" в то же время вместо 12 трамваев теперь по маршруту будут ходить только 7.

Это следует из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

Курсируют новые трамваи на маршруте N8 "Станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки".

Ранее здесь ходили 12 трамваев, подавляющее большинство которых были одиночные вагоны старых моделей. При интервале движения максимум 10 минут они перевозили на маршруте около 700 пассажиров в час.

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Теперь на маршруте №8 работают 7 трехсекционных низкопольных трамваев с интервалом движения 15 мин.

Как пояснил Кличко, количество трамваев уменьшили, поскольку пассажировместимость нового трамвая почти в 2,5 раза больше единичного. Он будет перевозить более 1000 пассажиров в час.

Сообщается, что трамваи закупили в рамках реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины", который финансируется за счет привлеченных средств Европейского инвестиционного банка.

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