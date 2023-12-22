40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление

Более 40% страховых компаний Украины, после вступления в силу с 1 января 2024 года новых требований Национального банка, в частности, к капиталу и платежеспособности, не будут им соответствовать.

Об этом на пресс-брифинге сообщила первый заместитель главы Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

При этом уточняется, что усиление требований предусмотрено новым законом "О страховании", а для приведения своей деятельности в соответствие с обновленными стандартами страховым компаниям будет предоставлено полгода.

"С нашей точки зрения полгода будет полностью достаточно для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями", - отметила Рожкова.

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Первый замглавы НБУ также сообщила, что регулятор в следующем году намерен провести оценку качества активов страховщиков, чтобы быть уверенным в том, насколько корректно страховые компании отражают их стоимость в своих балансах.

При этом она отметила, что для всех участников рынка в настоящее время появляются новые вызовы, связанные, в первую очередь, с обеспечением бесперебойной работы сервисов, что очень важно для финансовой стабильности.

"Поэтому в следующем году НБУ намерен разработать методологию и приступить к оценке риска третьих сторон", отметила Рожкова.

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Она также уточнила, что речь идет об оценке риска компаний, которые предоставляют ключевые сервисы (программное обеспечение, связь и др.) участникам финансового рынка, позволяющие финансовому сектору бесперебойно работать, корректно отображать все операции и осуществлять меры по защите персональных данных и кибербезопастности.

Напоминаем:

По состоянию на 1 декабря 2023 года в Украине зарегистрирована 101 СК, из которых 95 специализируются на рисковом страховании и 12 - на страховании жизни.