Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

По состоянию на утро 22 декабря из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Подчеркивается, что самая сложная ситуация - на Закарпатье, там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.

"А в Харьковской области 190 потребителей страдают без света из-за кражи провода с поврежденных непогодой опор.

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Из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской и Черниговской области", - говорится в сообщении.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

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Среднесуточная температура в четверг, 21 декабря, снизилась на 1,4°C. Суточный максимум потребления 21 декабря был днем, его показатель был на 1% выше, чем 20 декабря.

"Зима продолжается, на смену временному потеплению приходит небольшой, но все же мороз. Энергосистема уже испытывает дополнительную нагрузку из-за роста потребления. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - призвали в "Укрэнерго".

Также в госкомпании сообщили, что на тепловых электростанциях после ремонта включили 2 блока.

Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт электроэнергии в пятницу отсутствует. А импорт осуществляется в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 011 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 771 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Экономическая правда