Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
По состоянию на утро 22 декабря из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Подчеркивается, что самая сложная ситуация - на Закарпатье, там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.
"А в Харьковской области 190 потребителей страдают без света из-за кражи провода с поврежденных непогодой опор.
Из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской и Черниговской области", - говорится в сообщении.
При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.
Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Среднесуточная температура в четверг, 21 декабря, снизилась на 1,4°C. Суточный максимум потребления 21 декабря был днем, его показатель был на 1% выше, чем 20 декабря.
"Зима продолжается, на смену временному потеплению приходит небольшой, но все же мороз. Энергосистема уже испытывает дополнительную нагрузку из-за роста потребления. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - призвали в "Укрэнерго".
Также в госкомпании сообщили, что на тепловых электростанциях после ремонта включили 2 блока.
Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.
Экспорт электроэнергии в пятницу отсутствует. А импорт осуществляется в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 011 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 771 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.
Экономическая правда