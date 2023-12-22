Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ

Национальный банк Украины провел оценку устойчивости для 20 крупнейших банков, которые совокупно имеют более 90% чистых активов сектора страны.

Об этом сказано в отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном 22 декабря.

"По результатам оценки устойчивости только для пяти банков установлен выше минимального уровень нормативов достаточности капитала и только три из них имеют риски полностью потерять капитал на горизонте трех лет", - отмечается в отчете НБУ.

Эти пять банков будут готовить программы капитализации и реструктуризации для достижения достаточности капитала или ее поддержания на установленном уровне.

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В то же время, два из них уже имеют достаточность капитала выше установленных по результатам оценки устойчивости повышенных нормативов.

"Два из этих пяти банков на сегодняшний день, по сути, эти требования выполнили, а остальным трем банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать на протяжении следующих лет", - заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова в ходе презентации отчета.

Отмечается, что в текущем году оценка устойчивости проводилась только по базовому макроэкономическому, но консервативному сценарию: предполагалась реализация кредитного риска и снижение процентной маржи.

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"Учитывая результаты оценки устойчивости в начале следующего года, НБУ проанализирует целесообразность и возможные сроки установления буфера консервации капитала и буфера системной важности. После этого ограничения на распределение капитала и выплату дивидендов банками, которые сформируют эти буферы в полном объеме, может быть ослаблено", - указывается в отчете.