ДТЭК рассматривает возможность заменить ТЭЦ на мини-АЭС

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова рассматривает возможность строительства малых модульных реакторов для замены тепловых электростанций.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук на форуме NV, передает Liga.net.

"Это замена тепловым электростанциям. Логика простая: у нас есть станции, а там есть подключение, люди, инфраструктура, земля. И через пять-семь лет нужно будет реализовывать замену одних технологий на другую. Мы видим в этом большой потенциал", - сказал он.

В то же время, по словам Сахарука, пока что ДТЭК не видит для этого условий.

Реклама:

"Конечно, для этого нужно будет привлекать проектное финансирование, защиту инвестиций, выполнение базовых законов экономики", - подчеркнул он.

"Инвестор сидит с условным миллиардом долларов, и у него альтернатива: вложить миллиард в zero risk облигации внешнего займа Америки под 5% или вложить в Украину с большим, возможно, доходом, но со значительно большими рисками. Угадайте, куда люди сейчас вкладывают деньги?" - добавил Сахарук.

Напоминаем:

Реклама:

ДТЭК имеет восемь тепловых электростанций, две из которых - Запорожская (Энергодар) и Луганская (Счастье) - расположены на временно оккупированных территориях, а еще одна - Кураховская - в прифронтовом городе Курахово.