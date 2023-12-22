НБУ представил набор памятных монет, посвященных "Щедрику"

фото: нбу

Национальный банк Украины (НБУ) 21 декабря презентовал набор памятных монет "Щедрик - колядка колоколов".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Набор из трех серебряных памятных монет "Щедрик - колядка колоколов" продолжает серию "Украинское наследие" и посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины - всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича", - говорится в сообщении.

"Впервые в украинской нумизматике мы выбрали для монеты форму колокольчика. Ведь именно мелодия "Щедрика" напоминает перезвон, а американская версия этой всемирно известной песни называется "Колядка колоколов". Синергия и единение двух культур - украинской и американской - способствовали созданию композиции, которая теперь является символом Рождества во всем мире", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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Каждая из трех монет, входящих в набор, выполнена в форме колокольчика, имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г (каждая).

"На аверсе центральной монеты набора изображен вертеп с рождественской звездой - культурный феномен, сохраняющий глубокие исторические украинские традиции. На аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов, символизирующие чистоту, силу, Божью помощь, защиту и свет праздника Рождества, а также строки из песни "Щедрик".

На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения "Щедрика" хором под руководством дирижера Александра Кошица в 1922 году в Карнеги-холле, над хором - силуэт ласточки, которая является главным персонажем песни", - рассказали в НБУ.

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В то же время на реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция из исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками, "что символизирует наполнение пространства волшебными звуками мелодии колядки".

фото: нбу

"Монеты из набора щедро украшены тампопечатью (цветная печать), локальной позолотой (содержание золота в чистоте не менее 0,003 г) и вставками камешков (кубический оксид циркония диаметром 1,5 мм). Их дизайн создали художники художественной группы "АртТриум": Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук", - добавили в Нацбанке.

Реализация набора памятных монет "Щедрик - колядка колоколов" будет осуществляться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", ПриватБанк).

О начале реализации НБУ и банки-дистрибьюторы будут информировать клиентов дополнительно. Тираж набора - до 5 тыс штук.

Экономическая правда