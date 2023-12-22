Прекращение поддержки Windows 10 может отправить на свалки 240 миллионов ПК

reuters

План корпорации Microsoft прекратить поддержку операционной системы Windows 10 может привести к утилизации около 240 миллионов персональных компьютеров (ПК), что потенциально увеличит количество отходов на свалках.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Canalys Research.

Отмечается, что электронные отходы от этих ПК могут весить примерно 480 миллионов килограммов, что эквивалентно 320 тыс автомобилей.

"Хотя многие ПК могут оставаться функциональными в течение многих лет после окончания поддержки ОС, Canalys предупреждает, что спрос на устройства без обновлений безопасности может быть низким", - пишет агентство.

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Корпорация Microsoft объявила о плане предоставления обновлений безопасности для устройств с Windows 10 до октября 2028 года после завершения поддержки в октябре 2025-го за нераскрытую годовую плату.

Это будет возможно в рамках программы Extended Security Updates (ESU), которая уже предлагается для Windows 7 и предусматривает ежемесячные обновления безопасности и техническую поддержку за отдельную ежегодную плату.

"Если ценовая структура расширенной поддержки Windows 10 будет отражать прошлые тенденции, переход на более новые ПК может быть более экономически выгодным, что приведет к увеличению количества старых ПК, которые отправляются на утилизацию, отмечает Canalys.

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Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 к октябрю 2025 года. Следующее поколение ОС, которое, как ожидается, принесет на ПК передовые технологии искусственного интеллекта, может потенциально стимулировать вялый рынок ПК", - добавляет Reuters.

Экономическая правда