Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
Китай, крупнейший в мире переработчик редкоземельных элементов, необходимых для производства аккумуляторных батарей и полупроводниковых интегральных микросхем, в четверг запретил экспорт технологий их обработки и разделения.
Об этом пишет Reuters.
Редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые используются для изготовления магнитов, преобразующих энергию в движение для использования в электромобилях, ветрогенераторах и электронике.
"Это должно стать четким сигналом о том, что зависимость от Китая в любой части цепочки создания стоимости не является устойчивой", - сказал соучредитель геополитической консалтинговой компании Horizon Advisory Натан Пикарсич.
В список, в частности, попали технология производства редкоземельного оксибората кальция и технология производства редкоземельных металлов.
"Китай стремится сохранить свое доминирование на рынке", - сказал генеральный директор American Rare Earths Дон Шварц.
"Сейчас это гонка", - добавил он.
Попытки защитить свою редкоземельную технологию происходит в то время, когда Европа и Соединенные Штаты пытаются отвыкнуть от импорта редкоземельных элементов из Китая, на который приходится почти 90% мирового производства рафинированных металлов.
Экономическая правда