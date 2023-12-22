Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов

reuters

Китай, крупнейший в мире переработчик редкоземельных элементов, необходимых для производства аккумуляторных батарей и полупроводниковых интегральных микросхем, в четверг запретил экспорт технологий их обработки и разделения.

Об этом пишет Reuters.

Редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые используются для изготовления магнитов, преобразующих энергию в движение для использования в электромобилях, ветрогенераторах и электронике.

"Это должно стать четким сигналом о том, что зависимость от Китая в любой части цепочки создания стоимости не является устойчивой", - сказал соучредитель геополитической консалтинговой компании Horizon Advisory Натан Пикарсич.

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В список, в частности, попали технология производства редкоземельного оксибората кальция и технология производства редкоземельных металлов.

"Китай стремится сохранить свое доминирование на рынке", - сказал генеральный директор American Rare Earths Дон Шварц.

"Сейчас это гонка", - добавил он.

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Попытки защитить свою редкоземельную технологию происходит в то время, когда Европа и Соединенные Штаты пытаются отвыкнуть от импорта редкоземельных элементов из Китая, на который приходится почти 90% мирового производства рафинированных металлов.

Экономическая правда