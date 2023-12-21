"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети

Крупнейший украинский оператор связи "Киевстар" в связи с масштабным сбоем в результате хакерской атаки обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в эфире национального телемарафона в четверг.

"Есть иск со стороны "Киевстара" о вмешательстве в работу его сети. Есть восемь уголовных дел, открытых Службой безопасностью Украины", - подчеркнул глава компании.

Он уточнил, убытки "Киевстар", вероятно, исчисляются миллиардами гривень. Хотя компания пока их не подсчитала.

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"Мы их не считали и даже не способны пока что их подсчитать, поскольку занимаемся восстановлением внутренних систем. Но масштаб – это миллиарды гривень", - сказал президент "Киевстар".

В то же время он заверил: у компании нет планов повышать тарифы для компенсации убытков.

Комментируя возможные иски против самой компании, Комаров отметил, что не владеет такой информации.

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"Нет таких исков. Пока что никаких исков от клиентов я не видел", - сказал Комаров.

По его словам, из 80 тыс. домов, которые обслуживает компания "Киевстар" в рамках услуги "Домашний интернет", необходимостью заменить поврежденное оборудование возникла в около 2 тыс домов. На сегодняшний день их осталось примерно 600-700.

Это не типичная ситуация. К концу этой недели все это (оборудование – ред.) в домах будет починено", - сказал Комаров.

Напоминаем:

Ранее "Киевстар" сообщил, что в качестве компенсации абоненты в течение месяца получат возможность бесплатно пользоваться услугами, на которые они подписаны. Кроме того, мобильный оператор выделит 100 млн грн Вооруженным силам Украины.

Уточнялось, что абонентам "Домашнего интернета" и тарифов "ВСЕ РАЗОМ" не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января, а для контрактных абонентов с услугой "Домашний интернет" - с 22 декабря по 21 января.

Для корпоративных клиентов это будет оформлено в виде скидки в 100% на оплату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.