Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила государственный и местные бюджеты на 3,3 млрд

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в 2023 году принесла в бюджеты разных уровней более 3,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По итогам онлайн-аукционов по продаже объектов Фондом госимущества в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи в государственный бюджет поступило более 2,6 млрд гривен.

Приватизация коммунальных объектов принесла еще более 650 млн грн общинам.

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В Минэкономики отметили, что по итогам электронных аукционов цена объектов выросла почти втрое.

"Всего за 2023 год бизнес и граждане приватизировали почти 914 объектов по всей стране. 350 из них - государственное имущество, которое через онлайн-аукционы Прозорро.Продажи реализовал ФГИУ и его региональные отделения, и еще 560 - активы, которые продали общины. А доходы от приватизации этих активов поступили в государственный и местные бюджеты", - отметила первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что приватизация - это не только разовое поступление в государственный или местный бюджет, а в первую очередь - привлечение инвестиций и развитие экономики.

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Нового эффективного владельца в этом году нашли заводы, гостиницы, склады, амбулатории, автотоварные и другие объекты.

"За право приобрести государственное и коммунальное имущество в 2023 году соревновалось более 3,6 тысяч участников. Спрос бизнеса на объекты малой приватизации на второй год полномасштабной войны сохраняется, и в среднем конкуренция на торгах составляла более 3 участников", - отметил СЕО Прозорро.Продажи Сергей Бут.

Самую высокую цену за приватизацию государственных объектов в 2023 году победители торгов уплатили за:

отель "Эрмитаж" в Киеве - 311 млн гривен;

ЕМК "Волыньторф" - более 212 млн гривен;

ЕМК ГП "Укроборонресурсы" - более 210 млн гривен.

Среди общин активно работали с рынком малой приватизации Днепр - 35 успешных торгов, Львов - 32 и Киев - 23.

Самыми дорогими коммунальными приватизационными объектами стали:

Житомирский областной центр кинематографии - 40 млн гривен;

нежилые помещения во Львове площадью 550 кв. м за более 25 млн гривен;

нежилые помещения в Житомирской области площадью почти 600 кв. м за более 22 млн гривен.

Экономическая правда