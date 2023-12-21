Наиболее рискованные декларации будут поданы к концу кампании – НАПК

Наиболее рискованные декларации будут поданы к концу кампании декларирования, внешнее вмешательство в систему проверки минимизировано, а человеческий фактор при оценке риска отсутствует.

Об этом заявил заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы прогнозируем, что потенциально наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце компании декларирования – в конце января 2024 года… Это тенденция, которая наблюдалась и ранее", - сказал он в четверг на брифинге в Киеве.

"Мы понимаем, что общество ожидает от нас мгновенных результатов, но подход (полной проверки) распространяется на те декларации, которые уже поданы, и не распространяется на декларации, поданные до 2021 и 2022 гг.", - отметил Сытник.

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Он также напомнил, что декларант в течение месяца может уточнить декларацию.

"Фактически, весь массив деклараций за 2021-2022 гг. попадет на проверку в начале марта", - подчеркнул он.

"Очевидно, что будут попытки хакнуть систему, потому что это угроза постоянная. Сайты и ресурсы всех госорганов периодически поддаются атакам со стороны, в первую очередь со стороны соседа-агрессора", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о том, возможно ли внешнее вмешательство в систему автоматический проверки деклараций.

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Он добавил, что НАПК, разрабатывая IT-продукты, параллельно занималось защитой информации.

"Мы пытались минимизировать риски", - сказал Сытник, при этом отметив необходимость учитывать отсутствие человеческого фактора при присвоении декларации коэффициента риска.