Существуют риски для финансирования бюджета в начале 2024 года: Марченко поделился "планом "Б"

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в январе-феврале 2024 года возможны риски финансирования государственного бюджета, для покрытия бюджетных расходов министерство планирует активизацию внутренних ресурсов.

Об этом он рассказал во время представления обзора макроэкономических прогнозов на 2024 год от ЦЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Риски у нас есть в январе-феврале. К сожалению, в январе-феврале решений, которые приняты партнерами, недостаточно, чтобы мы самостоятельно могли справиться (с финансированием бюджета - ред). Поэтому у нас сейчас работает механизм плана "Б", - сказал Марченко.

"Мы будем максимально приближать те ресурсы, которые мы можем приблизить, на январь-февраль", - добавил он.

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Среди таких мер министр финансов назвал авансовую уплату дивидендов госкомпаний, а также увеличение объема заимствований на внутреннем рынке.

"Ситуация не критическая, но есть понимание того, что в этот период нам нужно максимально полагаться на внутренний ресурс", - отметил глава Минфина.

При этом он добавил, что министерство работает в кооперации с Национальным банком.

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По словам Марченко, потенциальным риском на следующий год является риск увеличивать расходы госбюджета на 2025 год. Он отметил, что Украина предусмотрела в законе о госбюджете на следующий год максимум, который могла выделить на сектор обороны и безопасности.

"Если не будет особенностей, то ситуация под контролем и мы можем все профинансировать. Но наибольшую неопределенность нам формирует сектор безопасности и обороны. Мы не можем знать заранее в какой момент там чего-то не хватит. Слишком много вопросов относительно эффективности использования средств именно по этому направлению", - пояснил Сергей Марченко.

В то же время глава Минфина уверен в поступлении международной финансовой помощи в 2024 году в запланированном объеме, однако под вопросом остается ритмичность поступления средств.

Экономическая правда