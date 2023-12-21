Перед попыткой встретиться с Орбаном Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко накануне попытки встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном в течение октября-ноября трижды получал от венгерского правительства денежные поступления, которые в сумме составили более 37 миллионов гривен.

Об этом стало известно из данных декларации Порошенко, опубликованных на сайте НАПК.

Так, 23 октября Порошенко задекларировал 517173 грн, указав вид дохода как "проценты". Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

24 ноября в качестве "процентов" Порошенко задекларировал 1036940 грн. Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

Реклама:

И в этот же день в декларации Петра Порошенко появилась сумма 36067500 грн, вид дохода - "погашение облигаций", источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

Напоминаем:

Утром 1 декабря Петр Порошенко публично объявил, что его "не выпустили (за пределы Украины - ред.), хотя было распоряжение председателя ВРУ, где было четко указано, что международная командировка с 1 по 8 декабря". По словам Порошенко, в ближайшие дни у него были запланированы международные встречи на высшем уровне с представителями Конгресса США и Сейма Польши.

Реклама:

Позже, 2 декабря, в СБУ сообщили о том, что получили данные о "подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины".

Партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала объяснение Службы безопасности "ложным".

Однако впоследствии министр иностранных дел Петера Сийярто сделал заявление, в котором сообщил, что планировалась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с экс-президентом, народным депутатом Украины Петром Порошенко.