Инициатива России по сокращению добычи нефти: Ангола заявила, что выходит из ОПЕК

Ангола, которая входит в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти, намерена выйти из состава ОПЕК.

Об этом со ссылкой на местное агентство ANGOP сообщает Reuters.

Отмечается, что решение Анголы связано с инициативой ОПЕК+, в рамках которой был снижен целевой показатель добычи нефти в Анголе до 1,11 млн баррелей в сутки.

Офис министра нефти Анголы в ответ заявил, что направил ноту протеста ОПЕК в связи с этим решением.

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Страна объявила, что недовольна своей квотой на 2024 год и не планирует ее придерживаться.

Напоминаем:

Инициатором решения сократить добычу нефти выступила Россия, которую поддержала Саудовская Аравия - самый влиятельный член ОПЕК. Об этом писали Financial Times и Bloomberg.

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Хотя Соединенные Штаты наоборот убеждали Эр-Рияд и другие страны организации увеличить добычу нефти, чтобы лишить Россию своего основного источника доходов.

Больше всего от сделки выиграла именно Россия.

Как известно, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была создана в 1960 году нефтедобывающими странами. Цель - контроль над мировыми ценами на нефть.

В состав ОПЕК входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Эквадор.

Однако в 2016 году на фоне резкого падения цен на нефть к инициативам ОПЕК для контроля цен на нефть решили присоединиться еще 10 стран - Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Так сформировался новый формат - ОПЕК+

Эти страны контролируют около 2/3 разведанных запасов нефти (больше всего - на территории именно пяти государств-основательниц ОПЕК). Кроме того, на организацию приходится около 30% всей ее добычи.

5 октября 2022 года страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей - рекордный показатель с 2020 года. В ОПЕК тогда заявили, что решение принято "в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти".