Германия выделила еще 89 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины

Правительство Германии выделило Фонду энергетической поддержки Украины при Европейском энергетическом сообществе еще 88,5 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

"Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставляет 54,3 миллиона евро через KfW, а Федеральное министерство иностранных дел - 34,2 миллиона евро. Это связано с тем, что во время второй зимы российской агрессии против Украины российские авиаудары также нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Средства Фонда энергетической поддержки Украина использует для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение в Украине. А также для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать обеспечивать население электроэнергией и теплом.

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Другая часть средств будет направлена на проекты зеленого энергетического перехода, такие как фотоэлектрические системы на общественных зданиях, а также на зеленое восстановление Украины.

В конце 2022 года правительство Германии уже уплатило 129,5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки. Таким образом, общий вклад Германии составил 218 миллионов евро.

Германия остается крупнейшим донором фонда, который с февраля 2022 года собрал около 400 миллионов евро.

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В правительстве Германии добавили, что взносы в Фонд энергетической поддержки являются частью зимнего пакета для Украины на сумму более 1,6 миллиарда евро в этом году, который также включает военные взносы на противовоздушную оборону, поддержку политики развития и гуманитарную помощь.

Напоминаем:

Федеральный совет Швейцарии 20 декабря объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.