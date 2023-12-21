Россия провалила планы экспорта электроэнергии в Китай из-за разрухи в энергосетях

Состояние электросетей и постоянные аварии не позволили России выполнить планы поставок электроэнергии в Китай.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику китайской таможни.

За 11 месяцев 2023 года Россия экспортировала в Китай электроэнергию в объеме почти 3,16 млрд кВт·ч. Это более чем на четверть (26,6%) меньше, чем в 2022 году.

"Упали объемы экспорта электроэнергии в Китай, это связано с неудовлетворительным энергобалансом на Востоке", — признал министр энергетики РФ, которого цитирует издание.

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Министр пообещал, что на следующий год, возможно, удастся восстановить энергобаланс и поставки в Китай.

В качестве причин уменьшения поставок называют высокую аварийность ТЭС на Дальнем Востоке на фоне роста внутреннего спроса.

Так, в январе из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов. Хабаровская ТЭЦ-1 обеспечивает до 60% потребления тепловой энергии в городе. В день аварии в Хабаровске было 20 градусов мороза.

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За лето в российском Приморье произошло как минимум шесть крупных аварий, когда без электроэнергии оставались несколько десятков тысяч человек. Отключения продолжились и осенью.

В сентябре света лишились 10 000 жителей Владивостока.

В октябре авария в Находке обесточила более 2500 человек; кроме того, без электричества оказались школы и детские сады.

В начале декабря из-за аварии без света остались более 30 000 жителей 199 многоквартирных домов и частного сектора во Владивостоке.

Несколько дней спустя электричества лишились около двух тысяч жителей Улан-Удэ. От электроэнергии были отключены в том числе частные дома, которые отапливаются электричеством. В этот день температура воздуха в городе была -34 градуса.

Однако Китай не единственная страна, в отношении которой РФ не смогла выполнить обязательств.

По итогам 2023 года экспорт электроэнергии из России в другие страны может снизиться до 10 млрд кВт·ч, признают в министерстве энергетики РФ.

В прошлом 2022 году показатель составлял 13,5 кВт·ч, поскольку до начала войны в Украине еще сохранялись поставки в страны Евросоюза, а объемы экспорта в КНР были больше.

Напоминаем:

В конце лета в России начались веерные отключения электроэнергии. В конечном счете Россия вынужденно прибегла к ограничению перетока мощности в Китай.