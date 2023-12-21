Поезда в направлении Перемышля снова идут с задержками 

Ряд поездов на перемышльском направлении снова следует с отставанием от графика из-за схода грузового поезда в Польше 20 декабря.

Об этом говорится в сообщении АО "Укрзализныця".

"Рейсы перемышльского направления до сих пор нагоняют график после вчерашнего схода польского грузового поезда вблизи Медыки (Польша)", - сообщили в "Укрзализныце".

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Указывается, что чешский рейс RJ1022 в Прагу дождался ночью украинских пассажиров и отправился в 3:22, сейчас он на подъезде к столице Чехии.

Проезд на польской границе полностью восстановлен вечером в среду, но из-за инцидента часть поездов отправились с задержкой:

№716/715 Перемышль - Киев отправился со станции Львов в 09:42 (+7:07),

№31/32 Перемышль - Запорожье +5:37,

№51/52 Перемышль - Киев +3:00 №35/36 Перемышль - Одесса +1:55,

№37/38 Ужгород - Одесса +1:55.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что движение поездов по ж/д ст. Медыка (перемышльское направление), остановленное из-за схода грузового поезда в Польше, было возобновлено.

Пассажиров рейсов в дороге просят учитывать изменения во времени при планировании дальнейших возможных пересадок.