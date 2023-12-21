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"Украинская бронетехника" хочет развернуть лицензионное производство западных БМП

Четверг, 21 декабря 2023, 11:53 - Экономическая правда
 
фото: defence express

Крупнейший частный производитель оружия хочет развернуть производство боевых машин пехоты ASCOD.

Об этом рассказал директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в интервью ЭП.

По его словам, компанией сейчас прорабатывается возможность производства компонентов и сборка испано-австрийской БМП ASCOD по лицензии.

"Пока должна быть закупка тестовой партии, а затем начнутся переговоры о локализации производства. Конкурентом в этом сегменте выступает шведская CV-90, однако ее производство в Украине пока не рассматривается", - сказал Бельбас.

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БМП ASCOD в различных модификациях стоит на вооружении четырех стран мира: Испании, Австрии, Филиппин и Великобритании. В прошлом году машины на базе ASCOD заказали Соединенные Штаты.

О работе крупнейшей частной оборонной компании Украины читайте в материале "Укрытия от ракет, российские шпионы и много украинского оружия. Интервью с директором "Украинской бронетехники" Бельбасом"

Экономическая правда

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