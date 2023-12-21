Из-за непогоды 77 населенных пунктов в 2 областях без света более суток – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

Из-за непогоды обесточен 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях, из них 77 населенных пунктов более суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

При этом из-за технических повреждений обесточены потребители в Сумской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 467 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.

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Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, добавили в компании.

"В южном регионе сегодня утром действием защиты отключались две высоковольтные воздушные линии. На одной отключений потребителей не было, на другой энергопитание потребителей восстановлено через 1 час. Линии возвращены в работу, причины срабатывания систем защиты выясняются", - говорится также в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в среду, 20 декабря, был самый теплый день с начала декабря. Среднесуточная температура была 4,9°C. Максимальный суточный уровень потребления 20 декабря был вечером, его показатель был на 0,9% ниже, чем 19 декабря. Это был самый низкий максимум потребления в рабочий день с начала декабря.

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"Несмотря на ощутимое потепление общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - подчеркивает компания.

В "Укрэнерго" также напомнили, что в восточном регионе за сутки дважды была обстреляна тепловая электростанция. Есть повреждения оборудования.

При этом благодаря солнечной погоде вчера увеличили объем производства солнечные электростанции.

Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, заверили в госкомпании.

Экспорт электроэнергии 21 декабря отсутствует, а импорт осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 6 630 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 563 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Экономическая правда