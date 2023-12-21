Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве

фото: EIT

Министерство цифровой трансформации заявило, что крупнейшая инновационная экосистема Европы - Европейский институт инноваций и технологий (EIT) - открывает хаб в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Украинские новаторы, бизнес и ученые получат доступ к крупнейшей инновационной экосистеме Европы.

Развитие технологий особенно важно во время войны, они спасают жизни и стимулируют экономику. Открытие хаба поможет инновационным решениям выходить на рынок, решать вызовы и проблемы. В частности, в сфере цифровой трансформации, здравоохранения, энергетической безопасности, урбанистики и т.д.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что проекты, которые присоединились к хабу:

получат доступ к финансовым и нефинансовым возможностям EIT;

смогут развивать партнерство с европейскими бизнесами и стейкхолдерами экосистемы инноваций;

смогут пройти обучение, получить менторство и принять участие в инкубационных и акселерационных программах.

Украина уже получает поддержку от ЕIТ - институт запустил более 50 программ развития образования и предпринимательства для украинцев и направил более 4 млн евро поддержки, добавили в министерстве.

Экономическая правда

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