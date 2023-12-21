Нефть заканчивает победную серию на фоне роста запасов в США

getty images

Цены на нефть упали в четверг и были на пути к тому, чтобы прервать 3-дневную победную серию, поскольку опасения по поводу низкого спроса после неожиданного увеличения запасов нефти в США перевесили опасения из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или на 0,3%, до 79,48 долл за баррель к 03:03 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 74 долл за баррель, также снизившись на 22 цента, или на 0,3%.

Оба индекса в среду выросли третью сессию подряд, поскольку инвесторы обеспокоены перебоями в торговле на фоне того, что крупные морские перевозчики решили избегать маршрута через Красное море, а более длительные рейсы увеличивают транспортные и страховые расходы.

Реклама:

"Рынок вернулся к вялому мировому спросу, поскольку влияние ситуации в Красном море на нефть считается ограниченным, пока она не попадает в Ормузский пролив", - сказал старший экономист Научно-исследовательского института NLI Цуйоши Уэно.

"Увеличение запасов сырой нефти в США и рекордная внутренняя добыча нефти также добавили давления", - сказал он.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США выросли на 2,9 млн баррелей за неделю до 15 декабря до 443,7 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters, относительно снижения на 2,3 млн баррелей.

Реклама:

EIA также сообщило, что на прошлой неделе добыча нефти в США выросла до рекордных 13,3 млн баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим историческим максимумом в 13,2 млн б/с.

Около 12% мирового судоходства проходит по Красному морю и через Суэцкий канал. Однако, по словам аналитиков, влияние на поставки нефти пока ограничено, поскольку основная часть ближневосточной нефти экспортируется через Ормузский пролив.

"Поскольку в этом году ОПЕК+ не планирует дополнительных сокращений добычи, цены на нефть, вероятно, будут оставаться в таком диапазоне до конца года, ориентируясь на ключевую экономическую статистику и реакцию доллара США на нее", - сказал партнер исследовательской и консалтинговой компании Market Risk Advisory Наохиро Ниимура.

Он прогнозирует, что в этом месяце нефть WTI будет торговаться в диапазоне от 70 до 75 долларов.

Экономическая правда