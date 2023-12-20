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Данилов назвал 4 аспекта для запуска гражданского авиасообщения

Среда, 20 декабря 2023, 20:43 - Экономическая правда

Секретар Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о четырех условиях для того чтобы запустить гражданские авиасообщения Украины с миром.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

Как отмечает Данилов, вопрос авиасообщения для Украины очень важен. Рассматривается несколько предложений, но выделено четыре основных пункта для запуска авиасообщений: 

  • Защита аэропортов;
  • должна быть готова сертифицированная инфраструктура;
  • механизм страхования перелетов;
  • готовность компаний перевозчиков к полетам в Украину.

Сообщается, что вопрос авиасообщения сдвинется с мертвой точки в 2024 году. 

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Напомним:

19 декабря 2023 года, около 9 утра, из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300.

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта".

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СНБО Авиакомпании Борисполь
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