ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов

В рамках программы Seeds of Bravery Европейский инновационный совет выделит 20 млн евро для поддержки украинских стартапов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в рамках программы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета выделят €20 миллионов на поддержку украинской технологической экосистемы.

"Благодаря проекту около 200 украинских стартапов могут получить €12 миллионов грантового финансирования. В фокусе - Deep Tech-разработки", - говорится в сообщении.

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Программа предоставляет 5 видов поддержки с возможностью привлечь до €60 тысяч одному стартапу:

Innovation Services (до 10 тыс евро)

Entrepreneurship (до 25 тыс евро);

Deep Tech Incubation (до 25 тыс евро);

Rebuilding Ukraine (до 25 тыс евро);

Deep Tech Scale-Up (до 50 тыс евро).

В министерстве добавляют, что уже сейчас вы можете присоединиться и получить грант до €10 тысяч. Эти деньги можно будет направить на улучшение бизнес-модели, бизнес-плана или разработку стратегии роста.

Кроме этого участники пройдут обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть.

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Больше узнать об условиях отбора и подать заявку можно здесь.

Экономическая правда.