Fitch повысило рейтинг "Нафтогаза" с "ограниченного дефолта" до преддефолтного "CC"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" с "RD" (ограниченный дефолт) до уровня "CC" (преддефолтный уровень).

Рейтинг повышен после завершения компанией процесса реструктуризации еврооблигаций, указано в сообщении агентства.

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг приоритетных необеспеченных облигации компании на уровне "C". Рейтинг возвратности активов повышен с "RR5" до "RR6".

В то же время Fitch отмечает, что "даже после реструктуризации кредитный риск компании остается очень высоким". Измененный график платежей по еврооблигациям "Нафтогаза" предполагает основные выплаты долга начиная с июля 2024 года, а его прогнозируемая ликвидность остается крайне слабой и непредсказуемой, учитывая очень высокие операционные риски в Украине на фоне продолжающейся войны с россией.

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Рейтинговое агентство обращает внимание, что газодобывающая инфраструктура компании остается работоспособной, но плохая собираемость дебиторской задолженности может продолжать негативно влиять на ее денежные потоки.

В Нафтогазе" уже прокомментировали повышение рейтинга, указав, что "эксперты положительно оценили работу команды "Нафтогаза".

В частности, по словам главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, этому способствовало наращивание добычи и обеспечение стабильной работы инфраструктуры, а также улучшенные операционные финансовые показатели.

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"Это позволит нам привлекать средства на международных рынках", - добавил также Чернышев.

Напоминаем:

Летом 2022 года "Нафтогаз" не рассчитался с инвесторами по еврооблигациям, что привело к дефолту компании.