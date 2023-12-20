Удалось предотвратить разрушение перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" - КГГА

Критической транспортной ситуации на станциях Оболонско-Теремковской линии метрополитена нет, разрушение перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" удалось предотвратить.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.

"Удалось предотвратить угрозу разрушения перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Сейчас угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания грунта нет. Вокруг только временные сооружения, которые будут демонтированы для проведения соответствующих работ", - отметил Кандибор.

По его словам, в местах проседания грунта вблизи станции метро "Демеевская" были пробурены скважины для проведения геологических исследований. В течение двух недель будут готовы результаты. В ближайшее время также будут выяснены объемы и виды работ, которые будут выполняться на этом участке. Завершить работы и восстановить движение планируется в течение шести месяцев.

Реклама:

По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки. По крайней мере уже через три месяца после открытия станций между "Демеевской" и "Лыбедской" произошла течь воды с выносом песка.

"После этого специалисты метрополитена проводили постоянную работу по герметизации и уходу за щелями. В ноябре 2023 года появились значительные течи с выносом породы через щели, то есть произошел прогресс трещин. Департамент привлек Государственный НИИ строительных конструкций для выяснения причин возникновения ситуации и получил выводы о том, что есть угроза разрушения тоннеля", - отметил Кандибор.

Также он отметил, что нет и угрозы человеческой жизни, ни одна станция не затоплена,

Реклама:

"Станции метрополитена на этом участке не были закрыты ни одного дня. С 8 по 12 декабря они работали как укрытие, в этот период было приостановлено движение на шести станциях "синей" ветки метрополитена. С 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями "Теремки"-"Лыбедская"", - отметил Кандибор.

Сейчас поезда не курсируют только между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская".

Чиновник добавил, что между станциями, на которых организовано двустороннее движение двумя путями, пассажиропоток людей составляет ориентировочно 10 000 человек в будние дни и ориентировочно 4 500-5 000 человек в выходные.

В то же время для удобства пассажиров дополнительно организовано движение наземного транспорта, дублирующего шесть станций "синей" ветки метрополитена. В частности, на маршрутах №2-М и №43-К работают 74 автобуса и 20 троллейбусов. Кроме того, курсирует временный автобусный маршрут №60, который соединяет станции метро "Лыбедская" и "Демеевская".

Напоминаем:

8 декабря состоялась Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой было принято решение об остановке движения поездов на аварийном участке.

Также перекрыта правая полоса проезжей части с бульв. Николая Михновского до просп. Валерия Лобановского.