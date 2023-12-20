"Киевстар" восстановил 100% услуг - президент компании

Крупнейший украинский оператор связи "Киевстар" возобновил все услуги компании как в Украине так и за рубежом.

Об этом сообщил президент "Киевстар" Александр Комаров в эфире национального телемарафона в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы возобновили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последнюю услугу, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги "Киевстар" работают без каких-либо ограничений", – заявил Комаров.

Он отметил, что реальные данные об оттоке абонентов "Киевстар" к другим мобильным операторам компания сможет увидеть через несколько дней.

Реклама:

"Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и, думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней", – сказал Комаров.

Президент компании подчеркнул, что "Киевстар" сделал выводы после кибератаки и начал внедрение обновленных методов киберзащиты в сотрудничестве со Службой безопасности Украины

По его словам, компания также вместе с СБУ и Госспецсвязи делится своим опытом ликвидации последствий масштабной кибератаки с другими украинскими технологическими компаниями.

Реклама:

Напоминаем:

После сбоя рано утром 12 декабря, вызванного масштабной кибератакой, "Киевстар" начал восстанавливать услуги голосовой связи вечером 13 декабря, спустя сутки в отдельных регионах снова заработал мобильный интернет, а о его полном восстановлении в целом в стране компания сообщила вечером 15 декабря.

Утром 18 декабря "Киевстар" сообщил о восстановлении услуги смс, а спустя сутки – мобильного интернета в метрополитене Киева и Харькова. В компании заявили, что планируют добиться полной стабилизации в предоставлении услуг до конца недели.