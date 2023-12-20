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"Укрзализныця" приостановила движение поездов на Перемышль из-за аварии в Польше

Среда, 20 декабря 2023, 15:41 - Лия Ильченко

"Укрзализныця" сообщает о задержке по меньшей мере двух украинских поездов в направлении польского Перемышля из-за схода с рельсов грузового поезда в Польше.

Соответствующее предупреждение "Укрзализныци" обнародовано в 15:26.

Отмечается, что задержка поездов составит ориентировочно два часа.

"Из-за схода грузового поезда в Польше движение поездов по ст. Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа", - говорится в сообщении.

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Это означает задержку по меньшей мере двух украинских поездов:

  • 31 Запорожье - Перемышль;
  • 74 Перемышль - Харьков.

"Укрзализныця" также просит пассажиров харьковского поезда информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку компании о необходимости стыковки с другими поездами по территории Украины.

Укрзализныця Польша
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