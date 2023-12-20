В декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV-дронов - Минстратегпром

В декабре в Украине произвели более 50 тысяч FPV-дронов для Сил Обороны.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Вчера на итоговой пресс-конференции мой Президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV дронах.

Уже в декабре мы производим более 50 тыс. FPV дронов", - отметил он.

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Камышин подчеркнул, что кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км) и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км.

По его словам, все производственные возможности готовы, начинается контрактация на 2024 год.

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В ноябре Камышин заявлял, что в 2024 году возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса возрастут в 6 раз по сравнению с текущим годом, однако этого все равно недостаточно для закрытия потребностей Сил Обороны.

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