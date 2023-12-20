В Крыму, вероятно, поражен Центр космической связи Воздушно-космических сил РФ

Центр журналистских расследований

Утром, 20 декабря, в оккупированном Крыму вероятно был поражен Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает телеграмм-канал независимых российских журналистов ASTRA.

Как утверждают источники канала, атака по Центру дальней космической связи, который расположен в селе Витино Сакского района, была осуществлена в 5:00 утра. Предварительно, удар нанесли ракетами Storm Shadow.

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О том, что Россия разворачивает в оккупированном Крыму новые комплексы системы контроля космического пространства, сообщалось еще в 2016 году. Об этом, в частности, рассказывал заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ по испытаниям Андрей Ивашина.

По его словам, основное преимущество этих комплексов перед существующими средствами контроля космического пространства в том, что они построены на новой элементной базе.

"Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности по отношению к комплексам предыдущих поколений. С введением в строй новых комплексов СККП Воздушно-космические силы России будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонам и в максимальном диапазоне высот", - отмечал Ивашина.

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