Несмотря на блокировку польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной, украинская экономика в ноябре выросла на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

За январь-ноябрь этого года рост ВВП Украины оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в ноябре почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом.

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Частично компенсировать потери в экономике в результате блокады позволила работа украинского морского коридора, который воспользовались в первую очередь производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики.

"По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге по предварительным оперативным оценкам Минэкономики наблюдался рост ВВП на уровне 4%", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также в ноябре замедлился рост потребительских цен – до 0,5% по данным Госстата (после 0,8% в прошлом месяце). В целом, годовые темпы инфляции и дальше замедлялись – с 5,3% в предыдущем месяце до 5,1% в ноябре, что даже меньше чем в некоторых странах ЕС.

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"Сейчас умеренная динамика роста потребительских цен сопоставима с уровнем инфляции в европейских странах, чьи экономики не испытывают шоки войны. Это дополнительное доказательство целостности и стабильности функционирования российской экономики. Текущий инфляционный тренд и его формирующие факторы свидетельствуют об оправданности ожиданий относительно низкой инфляции", - подытожила Свириденко.

Напоминаем:

По расчетам Национального банка украинские экспортеры потеряли около 160 миллионов долларов в результате блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы.