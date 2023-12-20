"Новая почта" обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники

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В течение рождественско-новогодних праздников, а также 1 января 2024 года отделения "Новой почты" будут иметь определенные особенности работы.

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

В день празднования Рождества, которое в этом году официально перенесено на 25 декабря, большинство отделений "Новой почты" будут работать по обычному графику.

Накануне празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику - с 9:00 до 17:00.

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1 января "Новая почта" сделала для своих работников - выходным днем.

В то же время некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы своего отделения можно, загрузив файл по ссылке.

Напоминаем:

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о переносе празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря.

Накануне указа Православная церковь Украины окончательно приняла решение, что с 1 сентября 2023 года церковь перейдет на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января.