Еврокомиссар по энергетике предупредила ЕС о завершении транзита российского газа через Украину

Страны-члены Евросоюза, которые все еще потребляют газ из РФ, должны начать подготовку к остановке транзита российского газа через Украину, которая состоится в конце 2024 года, после завершения контракта.

Об этом предупредила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по энергетике, передает Укринформ.

Она подчеркнула, что остановка транзита произойдет через год.

"Я проинформировала министров и дала им четкую картину относительно путей поставки газа в тот момент, когда транзит российского газа через Украину завершится. Это произойдет точно через год. Мы должны быть готовы к этому и предоставляем странам-членам, которые будут поражены таким развитием. Все еще есть довольно длительное время, чтобы подготовиться к тому, что случится", - сказала Симсон.

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Она отметила, что ЕС достиг определенного прогресса в диверсификации поставок и в отказе от российского импорта.

Ожидается, что общий объем импорта российского газа в 2023 году будет около 40 млрд кубометров, что около пополам состоит из сжиженного и трубопроводного газа. Это половина объема российского газа, который ЕС импортировал в прошлом году - 80 млрд кубометров.

ЕС завершает текущий год, уже второй подряд после того, как Россия вторглась в Украину, на позитивной ноте, даже несмотря на то, что перед странами ЕС остаются большие вызовы.

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Как всегда во время Совета ЕС в декабре, министры пересмотрели состояние энергетической безопасности и пришли к выводу, что Европа хорошо готова к зиме: уровень газа в хранилищах очень высок для этого времени года, а цены на газ находятся на самом низком уровне с начала войны.

В то же время, по словам Симсон, на рынке Европы сложилась специфическая ситуация с импортом российского сжиженного газа, которая несет определенные угрозы.

"Хотя текущая рыночная ситуация является несколько более здоровой, новые геополитические обстоятельства несут с собой многочисленные риски, поэтому мы должны и в дальнейшем быть готовыми к кризису и продолжить меры предосторожности, которые были представлены в прошлом году", - подчеркнула Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия предложила продлить действие трех чрезвычайных регуляторных правил, в частности по солидарности между странами-членами, по развитию возобновляемых ресурсов и по механизму рыночной корректировки.

"Эти меры позволили сдержать высокие цены на газ в условиях уязвимого рынка, и есть прямой смысл сохранить их действие на следующий год. Я рада, что министры сегодня приняли такое решение", - подчеркнула Симсон.

Она отметила, что Еврокомиссия держит "под очень плотным контролем" специфическую ситуацию с импортом российского сжиженного газа.

В частности, Совет министров, по техническим предложениям Еврокомиссии, принял регуляторный пакет, который позволит каждой из стран-членов ограничивать импорт трубопроводного и сжиженного газа из России для собственных газовых сетей, исходя из существующих оценок безопасности поставок.

Такой подход предоставляет странам-членам путь для пропорционального и целевого уменьшения российского газового импорта.

Напоминаем:

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что после завершения контракта на транзит газа с Россией Украина не будет вести переговоры о его продлении.