Контрабанда электронных сигарет на 40 миллионов: уволили руководителя Черновицкой таможни
Руководителя Черновицкой таможни, который мог способствовать перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на более 40 млн грн, уволили. Еще двое таможенников получили подозрения.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Facebook.
В августе этого года была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявили факты возможной противоправной деятельности руководителя и должностных лиц Черновицкой таможни.
"Так, были установлены факты, свидетельствующие о содействии должностными лицами перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на общую сумму более 40 млн грн. Благодаря тесному взаимодействию Гостаможслужбы и таможенных органов Румынии, удалось получить подтверждение этой информации.
В дальнейшем Гостаможслужба инициировала ряд дисциплинарных производств и применила меры дисциплинарного воздействия к 17 таможенникам. Чиновник, который в то время исполнял обязанности начальника Черновицкой таможни, уволен с должности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы проверки о факте совершения возможного уголовного преступления направили в правоохранительные органы. Двое должностных лиц таможни получили подозрение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УКУ.
По данным YouControl, по состоянию на 20 декабря обязанности руководителя Черновицкой таможни выполняет Юрий Герасимов.
Экономическая правда