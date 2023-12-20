Контрабанда электронных сигарет на 40 миллионов: уволили руководителя Черновицкой таможни

фото: гостаможслужба

Руководителя Черновицкой таможни, который мог способствовать перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на более 40 млн грн, уволили. Еще двое таможенников получили подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Facebook.

В августе этого года была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявили факты возможной противоправной деятельности руководителя и должностных лиц Черновицкой таможни.

"Так, были установлены факты, свидетельствующие о содействии должностными лицами перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на общую сумму более 40 млн грн. Благодаря тесному взаимодействию Гостаможслужбы и таможенных органов Румынии, удалось получить подтверждение этой информации.

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В дальнейшем Гостаможслужба инициировала ряд дисциплинарных производств и применила меры дисциплинарного воздействия к 17 таможенникам. Чиновник, который в то время исполнял обязанности начальника Черновицкой таможни, уволен с должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки о факте совершения возможного уголовного преступления направили в правоохранительные органы. Двое должностных лиц таможни получили подозрение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УКУ.

По данным YouControl, по состоянию на 20 декабря обязанности руководителя Черновицкой таможни выполняет Юрий Герасимов.

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Экономическая правда