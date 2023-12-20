В Украине почти 200 тысяч злостных неплательщиков алиментов, 8% должников - женщины

Почти 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на Единый реестр должников.

Так, по состоянию на 15 декабря 2023 года в реестре насчитывалось 192 150 должников по алиментам.

За неполных два года большой войны в Единый реестр должников добавилось около 11 847 новых должников.

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Пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года - тогда в перечень добавилось сразу 1 258 должников за месяц.

Подавляющее большинство должников по алиментам - более 91% - это мужчины. Доля женщин с задолженностью по алиментам составляет 8%.

В целом, на 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей.

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