Blue Origin Безоса запустила первую ракету после аварии в сентябре 2022 года

фото: blue origin

Космическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом, 19 декабря успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Blue Origin успешно завершила 24-й полет New Shepard и 13-ю миссию с полезной нагрузкой со стартовой площадки №1 в Западном Техасе.

Во время полета было доставлено 33 полезных груза от NASA, академических кругов, исследовательских институтов и коммерческих компаний, в результате чего количество полезных грузов, доставленных на New Shepard, возросло до более чем 150.

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Клуб будущего, некоммерческая организация Blue Origin, отправил 38 тыс открыток в рамках своей программы "Открытки в космос". Каждая открытка будет возвращена ее автору со штампом "Отправлено в космос", - говорится в сообщении.

Ракету запустили в 11:41 по времени Восточного побережья США (18:41 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Горн на западе штата Техас.

Туристов на борту космического корабля не было. Запуск ракеты был запланирован на 18 декабря, но его перенесли на сутки из-за проблем с наземной системой.

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Это первый полет New Shepard после аварии в сентябре 2022-го. Тогда в работе ракеты-носителя возникла техническая проблема, из-за чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

В сентябре Федеральное авиационное управление США (FFA) завершило расследование инцидента и предписало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля. В заявлении ведомства говорилось, что непосредственной причиной аварии стало "структурное разрушение сопла двигателя, вызванное более высокой, чем ожидалось, рабочей температурой".

В мае этого года Blue Origin заключила с NASA контракт стоимостью 3,4 млрд долл на разработку посадочного модуля для миссии Artemis на Луну. Контракт предусматривает, что Blue Origin разработает посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны, а также проведет испытания.

Модуль будет использоваться сначала в демонстрационном полете к Луне без астронавтов, а затем в пилотируемой миссии Artemis V, запланированной на 2029 год. По условиям контракта Blue Origin получит 3,4 млрд долл, а проект оценивается более чем в 7 млрд долл, остальную часть этой суммы компания покроет сама.

Экономическая правда