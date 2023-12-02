Бахмутские коммунальщики планируют потратить около 23 миллионов на покупку автомобилей

Ряд коммунальных предприятий планируют до конца 2023 года потратить около 23 млн грн на покупку авто и спецтехники в город, который почти полностью контролирует российская армия, а жилье и инфраструктура там уничтожены полностью.

Об этом сообщает Свободное радио.

Согласно тендерным предложениям портале Prozorro КП "Бахмутская жилищная управляющая компания" планирует потратить более 11,9 млн грн на грузовик с автокраном и легковой автомобиль.

"Автоподъемник (модели TK IV AGP-32 на шасси IVECO EuroCargo) коммунальщики готовы приобрести за 11 млн грн. Так же до 25 декабря коммунальщики хотят купить новую легковую машину Opel Combo life edition L2 или эквивалент. За него из местного бюджета готовы отдать 904 850 грн", - говорится в сообщении.

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Соответствующие покупки предприятие хочет осуществить до конца 2023 года.

Также о закупке новой техники объявили в управлении культуры Бахмута и КП "Бахмут-вода". В этих учреждениях ищут поставщиков двух легковушек, пассажирского фургона и автомобильного крана.

Издание подчеркивает, что Компания-водопоставщик "Бахмут-Вода", которая уже более года не работает в городе, хочет купить автомобильный кран грузоподъемностью 25 тонн.

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Всего из бюджета громады, на территории которой сейчас идут бои, хотят потратить на эти авто более 10 млн грн.

Кроме того, КП "Бахмутский комбинат коммунальных предприятий" также планирует купить легковой автомобиль за почти 1 млн грн, а именно Opel Combo Life Edition L2 или эквивалент. Это семиместная легковушка.

Экономическая правда.