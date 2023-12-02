Из-за обильного снега и ветра без света около 500 населенных пунктов в западных областях

Непогода на западе Украины привела к отключению света в 497 населенных пунктах. Больше всего пострадавших во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что на Львовщине, где сейчас самая сложная ситуация, обесточены 305 населенных них - 184 частично. Всего около 52 тыс абонентов. Также на Ивано-Франковщине без света - 72 населенных пункта, в общем - более 19 тыс абонентов

В Тернопольской области на утро в результате непогоды без света остались 67 населенных пунктов, среди которых - 9 обесточены частично. В Хмельницкой - полностью обесточены 50 населенных пунктов, всего - 6,7 тыс потребителей.

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Кроме того, в Киевской области по техническим причинам без света - 3 тысяч потребителей. В Одесской области из-за погодных условий остаются обесточенными 1,7 тысячи абонентов.

В результате боевых действий остаются обесточенными:

Запорожская область - 63 населенных пункта;

Сумская область - 56 населенных пунктов;

Харьковская область - 16,7 тысячи абонентов;

Херсонская область - 45 населенных пунктов;

Черниговская область - 23 населенных пункта.

В министерстве добавляю, что аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится.

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Экономическая правда.