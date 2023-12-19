Google не будет отображать пробки в Израиле из-за ракетных атак из Газы и Ливана

Компания Google в своих картах выключит для пользователей информацию о пробках в Израиле, поскольку страна попадает под ракетные залпы из Газы и Ливана.

Об этом пишет Reuters.

Несмотря на то, что на Картах Google и Waze временно отсутствуют сведения о пробках, возникающих в связи с толпой и обозначенных цветом, они все еще учитываются во времени прибытия в пункт назначения, которое предоставляется пользователям, сказал представитель компании.

После того, как 7 октября боевики ХАМАС начали атаку на Израиль, в секторе Газа вспыхнула война, которая привела к насилию на границе с Ливаном. Боевики ХАМАС и ливанской Хезболлы выпустили тысячи ракет по Израилю.

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Многие залпы были сосредоточены на жилых районах и часто приурочены к повышенной активности, например часы пик.

Приостановление функции отображения пробок было "в ответ на недавние события, как это было сделано в других зонах боевых действий в прошлом", - сказал представитель Google.

Напомним:

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